Hakkari Belediyesinden kente renk katan etkinlikler

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen ağustos ayı etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Önceki gün açık alanda dev ekranda halka Kayıp Balık Nemo filmi izletilmesinin ardından bu defa da ‘Sahne Sırası Sende' etkinliği düzenlendi. İsimlerini görevlilere yazdırarak sahneye çıkan birçok yarışmacı, şarkı seslendirerek performanslarını sergiledi. Açık havadaki Hakkari gecelerine renk katan yarışmacılar, tribündeki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Kent Park tribünlerini dolduran vatandaşlar, bu güzel etkinliklerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri ise haftanın 4 günü etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.