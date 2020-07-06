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Hakkari Belediyesinden kenti çiçeklerle süsleme çalışması

Hakkari Belediyesi yaptığı çiçek dikimiyle kenti her mevsim güzelleştirmeye devam ediyor.


Belediye ekipleri 4 kavşak ile 2 bin metre olan refüjde peyzaj ve süsleme çalışmalarının startını verdi. Ekipler il dışında getirdikleri özel süs bitkileri ile çevreyi güzelleştirme çalışmalarına başladı. Peyzaj çalışmalarına devam eden Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri: cadde, bulvar, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını rengârenk çiçeklerle süslüyor. Ekipler, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Medeni Sancar Caddesi'ni güzelleştirmek için de kolları sıvadı.


Dikim sonrası ekipler bitkilere ilk can suyunu verdi. Yeşil alanların büyük bölümü yenilenirken, vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Hakkari Belediyesine teşekkür etti.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 4 kavşak ile 2 bin metre olan refüjde peyzaj ve süsleme çalışmalarına başlandığını belirttiler.

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