Hakkari Belediyesinden kış temizliği

Hakkari Belediyesi, açık alanlarda, parkalarda, yol kenarlarında, boş arsalarda, kaldırım ve mahalle aralarında bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yağmur drenaj kanallarında, çevre temizliği çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yaya kaldırımlarında ve yol kenarlarında geniş kapsamlı bir çalışma başlatan Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü, çöpleri iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına çıkartıyor. Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü yetkilileri, yaşanılabilir ve temiz bir çevre oluşturmak açısından rutin temizlik işlerinin yanı sıra, yapılan çalışmanın önemine değindi. Aynı çalışmanın daha önce farklı mahallelerinde yapıldığını ifade eden yetkililer, “Özellikle yol ve kaldırım kenarlarındaki çöpler, yağmur kanalarını tıkayan yaprakları temizliyoruz. Temizlik yapıldıkça, kaldırımlar ve yol kenarları daha düzenli bir görüntüye kavuşuyor ve görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor. Belediye ekiplerimizce yürütülen bu çalışmalar, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde devam edecektir” şeklinde konuştular.