İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Belediyesinden kurbanlık satıcılarına su hizmeti

Hakkari Belediyesi, kurbanlık pazar yerinde denetimlerde bulunarak satıcıların içme suyu ihtiyacını karşıladı.


Kent merkezinden iki kilometre mesafede bulunan Sümbül Mahallesi Belediye Otogarı altındaki bölgede kurbanlık alım telaşı sürüyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, kurbanlık satış noktasına içme suyu hizmeti verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise hayvanları sağlık taramasından geçirerek küpe kontrolü yaptı.


Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye olarak halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını söyleyerek, vatandaşlara temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını hatırlattı. Yetkililer, “Kurban Bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Düzenli ve steril kapalı alanların oluşmasını sağladık. Sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. İtfaiye ekibi içme suyu hizmetinde bulundu. Veteriner ekipleri kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.