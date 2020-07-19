Hakkari Belediyesinden larvasit ilaçlama çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları haşerelerin ve sineklerin ürediği alanlardan başladı. Bu kapsamda şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan durgun su birikintileri, gölet, bataklık, sazlık alanlar ve belediye çöp toplama alanı düzenli olarak ekim ayına kadar larvasit ilaçlarla ilaçlanacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Doğaya ve çevre sağlığına zararı olmayan biyosidal larva ilaçları kullanmaktadır. Sivrisinekler durgun sular ve bataklıkların bulunduğu alanlarda, karasinekler ise gübrelik ve çöp alanlarında ürerler. Bu nedenle vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın açık alana çöp dökmemeleri, çöp bidonlarının ağzını devamlı kapalı tutmaları, hayvancılıkla uğraşanların gübrelik alanların etrafını duvarla kapatıp düzenli kireç dökmeleri ve vatandaşlarımızın bahçelerinde bir kova suyu dahi bekletmemeleri haşere ve sinek mücadelesi için çok önemlidir” dediler.