İhlas Haber Ajansı

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Hakkari Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından Yukarı Merzan Mahallesi Armutlar semtinde parke taşı çalışmaları başlatıldı.


Yazın tozdan, kışın çamurdan geçinmeyen Yukarı Merzan Mahallesi Armutlar semti, modern yola kavuşturuluyor. Daha güzel bir Hakkari için kentin birçok noktasında hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediyesi, yıllardır bakımsız olan Armutlar semtini de güzel bir görünüme kavuşturuyor. 4 kilometrelik parke taşı yapılacak yolda ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Armutlu semti sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, yolun bitirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.

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