İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Belediyesinden şehir temizliği

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürüyor.


Daha temiz ve sağlıklı bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu, temizlik personeli ve şoförler; okul çevreleri, mahalle araları, cadde ve sokaklarda sabah saatlerinde 20 personelle temizlik çalışması başlattı.


Kentte günde 6 ton çöp toplayan temizlik ekibi, kısıtlamayı fırsata çevirerek kent merkezinde genel bir temizlik çalışması başlattı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kentin değişik noktalarında etrafa rastgele atılan yaklaşık 3 ton çöp toplatıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, temizlik işleminin periyodik aralıklarla süreceğini belirterek, vatandaşlardan çevreye rastgele çöp atmamaları uyarısında bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.