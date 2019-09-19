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Hakkari Belediyesinden temizlik çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan ve encümen ile personelin de katıldığı “Temiz Bir Hakkari İçin El Ele” çöp toplama kampanyası halktan tam not aldı.


Bir süre önce Hakkari-Van karayolundaki tonlarca çöp yığınlarını temizleyen encümenler ve personeller, kentin değişik notalarında kademeli olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni ve Berçelan mahallelerinde temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri, mahalle araları ve yol boylarındaki çöpleri büyük bir titizlikle topladılar.


Ekiplerin çalışmasını yakında takip eden mahalle sakinleri de ekiplere destek vererek çöp topladılar.


Temizlik çalışmalarının süreceğini belirten belediye encümeni Emin Ertuş, kademeli olarak her gün bir mahallede temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

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