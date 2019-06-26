İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Belediyesinden üstyapı çalışması

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi için başlattığı asfalt çalışmalarının yanı sıra kent genelinde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.


Yıllardır yol sorunu çözülmeyen Bağlar Mahallesi için harekete geçen Hakkari Belediyesi, mahalle yollarının asfaltlanması için zemin etüdü, reglaj ve dolgu çalışması yapıyor. Bu çalışmaların ardından belediye ekipleri tarafından mahalle yolları asfaltlayacak.


Öte yandan, kent genelinde üstyapı çalışmaları yapan belediye, Gazi Mahallesi Gültekinler semtinde imar yolunu açarak mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı yol sorununu giderdi.


Yapılan çalışmaları Belediye Başkan Vekili Ramazan Çetin, Başkan Yardımcısı Mikail Erdal ve meclis üyeleri yerinde denetleyip incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.