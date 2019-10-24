Hakkari Belediyesinden yeni park alanı

Yıllardır vatandaşların tepkisine neden olan araç parkı sıkıntısı belediye tarafından çözüldü. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün arkasındaki boş alan, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafında iş makinelerinin yardımı ile düzeltildi. Yapılan zemin çalışmasının ardında şehir içi ve köy minibüslerinin burada park edecekleri belirtildi.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, şehir içi ve köy minibüsleri için yeni park alanı oluşturdukları müjdesini verdiler.