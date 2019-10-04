İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yolları onarmaya devam ediyor.


Belediyenin belirlediği çalışma programı kapsamında bugün Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, Gazi Mahallesi'nde çalışma yaptı. Ekipler, ilk etapta mahalle içerisinde doğalgaz çalışmaları sonucu kazılan yollarda düzenleme yaparak, asfalta hazır hale getirdi. Ekiplerin düzenlediği yollar, daha sonra asfaltla kaplanıp onarıldı.


Burada yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceleyip denetledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.