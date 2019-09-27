Hakkari Belediyesinden yol yapım çalışması

Şehir merkezinde çarpık yapılaşma nedeniyle açılmayan ve düzenlenmesi gereken yolların açılması ve düzenlenmesi için Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına başladı. Başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde eğim nedeniyle kullanılamayan yolda dolgu çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, Sümbül Mahallesi Hakkari-Van Bulvarı üzerindeki Mazlum Ümit Petrol arkasında ve yanında yer alan yapıların çarpık yerleşmesi nedeniyle yolsuz kalan yirmiden fazla hane için de yeni yol açma çalışması yaptı.