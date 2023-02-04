İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari Belediyesi, 14 araç ve 40 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Hakkari'de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte kara gömülen çarşı merkezinde belediye ekipleri tarafından 3 ayrı koldan çalışma başlatıldı. 14 araç ve 40 personel ile yapılan çalışmalarda kent merkezinde biriken kar yığınları, kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılıyor. Araçların giremediği yerler ise belediyenin kürekli kar timleri tarafından temizleniyor. Yaklaşık iki gündür kamyonlarla şehir dışına kar taşıyan belediye ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.