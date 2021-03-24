Hakkari Belediyesinin kurslarına büyük ilgi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile pandemi sürecinde toplumun değerleri olan çocuklara psikolojik destek amaçlı açılan spor kurslarına olan ilgi devam ediyor. Toplumun en değerli bireyleri olan kadınlara yönelik ücretsiz aerobik step kursu başvuru süresi başlarken, voleybol ve basketbol kurslarında ise eğitimler devam ediyor.

Kurslar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tesislerinde ortak yürütülürken, alanında uzman 9 antrenör tarafından eğitimlerin verildiği belirtildi.