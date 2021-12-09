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Hakkari beyaza büründü

Hakkari’de başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Hakkari'de başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.


Hakkari'de önceki gün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Geceden beri etkili olan ve kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, Yeni Mahalle, Merzan ve Berçelan mahallelerinin yüksek kesimlerinde ise 5 santimetreye ulaştı.


Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentte, karla mücadele ekipleri hazır kıta beklerken, akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar, yağmurla birlikte eridi.

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