Hakkari bisiklet yoluna kavuşuyor

Hakkari Belediyesinin kentin birçok noktasındaki çalışmaları devam ediyor. Bazı mahallerde asfalt çalışması, bazı mahallelerde ise arızalan içme suyu şebekeleri onarılıyor. Belediye ekipleri ve encümenler, çevre yolu üzerinde bulunan bisiklet yolunda denetlemelerde bulunarak çalışmaları yakından incelediler.

Belediye yetkilileri, kentin değişik noktalarındaki çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtiler.