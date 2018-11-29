Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Dekoratif ve özel aydınlatmalı korkuluklar, desenli yürüyüş yolları, prestij caddeler ve yeşillendirme çalışmalarıyla kent merkezi güzel bir görünüme kavuşan Hakkari, gün geçtikçe güzelleşiyor. Sabah saatlerinde 4 ayrı noktadan çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri; cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı. Cadde ve kaldırımların yanı sıra esnafların kepenklerini de tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekibi, yaptığı çalışmalarla hem vatandaştan hem de esnaftan tam not aldı.

Çalışmaları uzatan izleyen vatandaşlar, tarihten ilk defa Hakkari'de batıyı aratmayan güzel görüntülerin yaşandığını belirterek, bazen caddelerde yürürken, kendilerini batı illerinde hissettiklerini ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.