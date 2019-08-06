Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari'de, araçların geride bıraktığı toz bulutunun vatandaşları rahatsız etmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Encümenler tarafından tespit edilen tozlu yollar, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. İki itfaiye aracının beraber hareket ettiği caddelerin toz ve çamurdan arındırılması vatandaşları sevindirdi.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, gerek encümenlerin yaptığı denetimler, gerek vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kentin birçok mahalle, cadde ve sokaklarını tazyikli suyla yıkadıklarını belirttiler.

Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Emin Ertuş, kentte asfalt çalışmaları, çöp konteynerlerinin olmadığı yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi, tahrip olan yolların onarılması, içme suyu arızalarının giderilmesi ve kentin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri aksatmadan yapmaya çalıştıklarını söyledi.