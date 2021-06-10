Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari'de, araçların geride bıraktığı tozdan vatandaşların rahatsız olmaması için belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Merzan Mahallesi Gulazüryan sosyal tesis yolu ile kentin bazı noktalarında olduğu gibi Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Tekser TOKİ konutlarındaki blokların önündeki yolu da tazyikli suyla yıkadı.