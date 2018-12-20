Hakkari Cilo Rafting Takımı sporcuları milli takıma alındı

Hakkari Cilo Rafting Takımı sporcuları, 2019 yılında Türkiye'yi temsil edecek Rafting Milli Takımı içerisinde yerini aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari'nin ilk ve tek rafting takımı olan Cilo Rafting Takımının her müsabakada üstün mücadeleleri ve kısa sürede aldıkları başarılarla herkesin dikkatini çektiğini söyledi. Tansu, “Azimli çalışmalarımız ve başarılarımız kısa sürede federasyon yönetiminin dikkatini çekti ve Hakkari Cilo Rafting Takımı 2019 yılında Türkiye'yi temsil edecek Rafting Milli Takım içerisinde yerini aldı. Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği bünyesinde kurulan Cilo Rafting Takımı, iki ayrı kategoride milli takımda yerini aldı. 8 - 13 Haziran 2019 tarihleri arasında Tunceli ilinde yapılacak olan Rafting Dünya Kupası müsabakasında Cilo Rafting Takımı U19 kız takımından 5 sporcu, U 19 erkek takımından 5 sporcu ve açık yaş erkek takımından 2 sporcu olmak üzere toplamda 12 sporcu ile milli takımda ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.

Hakkari tarihinde ilk defa bir branşta 12 sporcunun milli takıma alındığını dile getiren Tansu, “Hakkari gençlerinden 12 sporcunun milli takımda mücadele edecek olması ve ülkeyi temsilen müsabakalarda yer alması büyük bir başarıdır. Raftin Dünya Kupası müsabakası, Türkiye'de Tunceli ilinde yapılacak. Munzur Çayı'nda yapılacak olan müsabakaya dünyanın değişik ülkelerinden milli takımlar katılacak. Ülke adına yapılacak olan bu müsabaka, hem ülke tanıtımına hem de spor ve sporcunun gelişimine büyük katkıları olacaktır. Bu daha başlangıçtır. Bizler Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak bugüne kadar birçok alanda ilkler yaptık ve birçok projenin öncüsü ve aynı zamanda ilham kaynağı olduk. Cilo Dağcılık ilk defa Hakkari'den Van'a en uzun doğa yürüyüşü (trans) yaptı. İlk defa bu bölgede birçok doğa sporları rotaları açtık. Hakkari Dağları ve Doğa Sporları Rotaları kitabını çıkararak bugüne kadar Hakkari dağlarını ve doğa sporlarını anlatan ilk ve tek eserdir. İlk defa uluslararası buz tırmanışına ilimiz adına katıldık ve daha sayamayacağımız onlarca ilklere imza attık. Bu da Hakkari'nin doğa sporları potansiyelinin ne kadar üstün olduğunu, Hakkari insanının bu konuda ne kadar yetenekli olduğunun ispatıdır. Şimdi ise yine bir ilke imza atıp ilimizin ilk ve tek rafting takımını kurduk. Son bir yılda kurduğumuz takım ile katıldığımız bütün müsabakalarda ulusal dereceler getirdik. Sporcularım bir imkansızı başardılar ve bunun ödülünü de alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Zap Nehri'nin ‘ölüm vadisi' olmaktan çıktığını söyleyen Tansu, “Şimdi Zap Nehri rafting merkezi oldu ve olmaya devam edecek. Çukurca'da kurulan takımımız da aynı inançla devam ediyor ve Narlı köyünde kurulan Rafting Eğitim Merkezi ile gençlerimiz daha da büyük başarılar elde edecek. Benim en çok gurur doyduğum şey, gençlerimizin sıfırdan başlayıp kısa sürede böylesine güzel başarılar elde etmeleridir. Elbette bizler kulüp yöneticileri ve antrenörleri olarak önlerini açmaya, rol model olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.