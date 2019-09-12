Hakkari çocuk oyun merkezi ağırlamaya devam ediyor

Hakkari Belediyesi tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında açılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi değişik okullardaki çocukları ağırlamaya devam ediyor.

Hakkari Belediyesi, Halife Derviş Mahallesinde bulunan ek hizmet yerleşkesinin bin 500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ile Hakkari'de çocuklar eğlenceli bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Nüfusunun yüzde 45'lik kısmını çocukların oluşturduğunu Hakkâri'de açılan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi sayesinde çocuklar oyun merkezinde eğlenmenin sevincini yaşıyor. 3 ile 12 yaş arasında çocuklar için yeni teknoloji modern oyuncakların yer aldığı oyun merkezi değişik okullarda çocukları ağırlamaya devam ettiğini belirten belediye yetkilileri Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ettiler. Özelikle yeni okula başlayan çocukların Çocuk Oyun ve Kültür Merkezine getirmelerinin heyecanı ve mutluluğunu yaşayan aileler ise bu hizmetten dolayı belediyeye teşekkür ettiler.