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Hakkari-Çukurca kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü yakınlarında yağışlardan dolayı dağlardan kopan kayaların düşmesi sonucu kapanan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü yakınlarında yağışlardan dolayı dağlardan kopan kayaların düşmesi sonucu kapanan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından yerinden kopan kayalar, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Köprülü köyü civarına düştü. Kara yolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, yolda ise zamanla uzun araç konvoyu oluştu.


Yolda bekleyen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise iş makineleriyle kayaları temizledi.


Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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