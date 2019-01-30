Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalar düştü

Hakkari-Çukurca karayolunun çöplük virajı yakınlarına, sabah saatlerinde dağlardan kopan dev kayalar düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise dev kayaları yoldan temizleme çalışması başlattı. Bir süre kapanan Hakkari-Çukurca karayolu, daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.