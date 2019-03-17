Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Kunebıze mevkiine iki ayrı noktadan çığ düştü. Sürücülerin ihbarı üzerine Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları yetkilileri, karla karışık yağmurun beraberinde çığları da getirdiğini belirterek, Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.