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Hakkari-Çukurca karayoluna düşen kayalar temizlendi

Hakkari-Çukurca karayoluna düşen kayalar karayolları ekipleri tarafından temizlendi.


Kar yağışınının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte Hakkari-Çukurca karayoluna dağlarda kopan ve karayoluna inen kaya parçaları Hakkari Karayolları 114 Şube Şefliği ekipleri tarafından temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları iş makineleri operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci, karayoluna belirli aralıklarla düşen kaya parçalarına zamanında müdahale ederek yolun kapanmaması için büyük gayret sarf ettiklerini belirtiler.

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