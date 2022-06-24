İhlas Haber Ajansı

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Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan ’4.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde yapılacak olan bisiklet yarışı nedeniyle Hakkari-Çukurca yolu trafiğe kapatılacak.


Konu ile ilgili Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Haran 2022 Cumartesi günü Çukurca'nın Köprü Jandarma Kontro Noktası'ndan Hakkari iline gidiş-geliş sabah 07:40 ile 11:00 arası araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.


'4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde yapılacak olan bisiklet yarışı nedeniyle Hakkari-Çukurca yolu 3 saat 20 dakika trafiğe kapatılacak.

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