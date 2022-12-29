İhlas Haber Ajansı

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Hakkari-Çukurca yolunda 4 günde 3 kaza

Çukurca kara yolu üzerindeki Çimenli köyü mevkiinde 4 günde 3 ayrı yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.


Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü yakınlarındaki keskin virajda bulunan Zap suyu üzerindeki Cem Sait Köprüsü bölgesinde 4 günde 3 ayrı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, keskin virajların kazaları beraberinde getirdiğini söyledi. Arslan, "4 Ocak 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ulaşım sorunu için rapor sunacağız. Ayrıca Hakkari-Van alternatif yolunun programa alınması için ricada bulunacağız. Hakkari'den 7 kilometre mesafede bulunan Depin'de yeni bir köprünün yapılması için de Karayolları Bölge Müdürlüğünde söz aldık" dedi.

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