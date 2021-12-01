Hakkari Doğa Koruma Çalıştayı'nda yerini aldı

Türkiye'nin en büyük Doğa Koruma Çalıştayı'nda Hakkari'nin çevre sorunları üzerine sunum yapıldı.

Türkiye Doğa Araştırma Derneği tarafından yürütülen “Doğaya Güç Kat” projesi çalıştayı İzmir'de yapıldı. 80 ilden 136 katılımcının yer aldığı çalıştaya, Hakkari ilinden Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği katıldı. Doğa, ekoloji, sürdürülebilirlik ve koruma üzerine iki gün süren çalıştayda çeşitli alanlarda yapılan sunumlarla aktivistlere bilgi paylaşımı yapıldı.

Hakkari adına çalıştaya katılan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari'nin dağları, su kaynakları, endemik türleri, buzulları ve bu bölgedeki çeşitli çevre sorunları üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Doğa Araştırma Derneği Başkanı Osman Erdem ise yaptığı kısa konuşmada, “Ülkenin her noktasından çalıştaya katılan STK'lar, genel olarak koruma tabanlı çalışmalarımıza güç vermiş oldular. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.