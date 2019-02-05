Hakkari, EMITT Fuarı'nda tanıtıldı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.

31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı. Hakkâri'yi temsilen Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkarili iş insanları, turizm sektörü işletmecileri ve STK temsilcileri katıldı. Türkiye'nin de dâhil olduğu 90'a yakın ülkenin tatil destinasyonlarının tanıtıldığı ve yaklaşık bin 250 firmadan oluşan turizm sektör profesyonellerinin bir araya geldiği fuarda, Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çukurca Belediyesi tarafından da stant kuruldu.

Dünyanın beşinci büyük uluslararası turizm fuarı olarak nitelendirilen EMITT Fuarı'nda yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Hakkâri standı da, kış turizmi ve kayak merkezi ile yöreye ait bal, ceviz, kahvaltı ve dünyaca ünlü kilimi tanıtıldı

Standı gezen ziyaretçilere Hakkari yöresine ait bal, ceviz, Çukurca tahini, dut kurusu ve incir ikram edildi.