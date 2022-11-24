Hakkari Emniyeti'nden öğretmenlere sürpriz hediyeler

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde farklı okullarda öğretmenlere sürpriz ziyaretlerde bulunarak, hediyeler takdim etti.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışması, eğitim ve birçok alanda polis-halk kaynaşmasının en güzel örneklerinin yaşandığı sosyal faaliyetleri ile halktan tam not alan Hakkari Emniyeti Müdürlüğü, Öğretmenler Günü'nde yaptığı sürprizlerle öğretmenleri sevindirdi. Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümbül Anaokulu Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda minikleri yarınlara yetiştiren anaokulu ile Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu öğretmenlerine sürpriz ziyaretler yaparak, Öğretmeler Günü'nü kutladılar. Pınar, "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı yaş pastayı öğretmenlerle birlikte keserek, gül ve çeşitli hediyeler verdi. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran öğretmenler, bu güzel sürprizden dolayı emniyet müdürüne teşekkür ettiler.

Sınıfları da dolaşan Müdür Pınar ve beraberindekiler, öğrencilere de hikaye kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtarak, birlikte kitap okudular. Öğretmenleri gün boyu yalnız bırakmayan Hakkari polisi, düzenlenen tüm programlara da eşlik ederek bu güzel anları video haline getirdi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan emniyetin Öğretmenler Günü videoları büyük beğeni topladı.