Hakkari esnaflarından 2 metrelik kardan adam

Hakkari'deki esnaflar, mart ayına rağmen 2 metrelik kardan adam yaparak müşteri beklediler.

Karşıyaka Mahallesi Katramas Köprüsü yanında bulunan esnaflar, iş yerlerinin önündeki kar yığınlarından 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptılar. Esnaflardan Serbest Kanat, mart ayında kardan adam yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kanat, “İlimizde son on yılın en büyük kar yağışı yaşandı. İnşallah bu yağışlar beraberinde bereket getirecek. Önceki gün yağan kar yağışının ardından iş yerimin önünde 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptım. Hem iş yerimin çevresine renk kattı hem de mahalle sakinleri burada hatıra fotoğrafı çektirdiler. İnşallah Hakkari'de yaptığımız son kardan adam olur. Çünkü artık bahar havasının gelmesini istiyoruz” dedi.