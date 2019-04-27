Hakkari Gençlik Spor Kulübü bölge şampiyonu oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Hakkâri'de 1'nci olan Hakkari Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü 12-14 Nisanda Van ilinde yapılan yıldız erkek müsabakalarında Van, Bitlis ve Ağrı takımlarını yenerek 1'nci oldu. Yine bir üst yaş grubunda Siirt ilinde yapılan genç erkekler bölge şampiyonasında Siirt, Mardin ve Diyarbakır takımlarını yenen Hakkari Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü gençlerde de bölge şampiyonu olarak çifte sevinç yaşadılar. Türkiye'de ilk 16 takım arasına giren Hakkarili gençler, ileriki bir tarihte Hakkari'yi yarı finallerde temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal takımı tebrik ederek nice başarılar dileyerek, "Hakkari, spor alanında nice başarılara imza atmaya devam ediyor. Bütün spor branşlarında amacımız ilimizi çok iyi bir konuma getirmektir” dedi.