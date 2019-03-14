“Hakkâri, Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor” projesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de “Hakkâri, Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor” projesinin işbirliği protokolü imzalandı.

Hakkari Üniversitesi ile Hakkâri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkâri Barosu, Hakkâri Kadın Girişimciler Derneği, Hakkâri Çalışma Ve İş Kurumu Müdürlüğü, KOSGEB Hakkâri Müdürlüğü, KAMER Vakfı Hakkâri Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkâri Yatırım Destek Ofisi, Hakkâri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek “Hakkâri, Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor” projesinin işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük konferans salonunda gerçekleşen işbirliği protokolü imza törenine; Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile Hakkâri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, Hakkâri Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Hakkâri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, Hakkâri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya, KOSGEB Hakkâri Müdürü Cihat Gür, KAMER Vakfı Hakkâri Şube Başkanı Zozan Selimoğlu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkâri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sabır Sarımurat, Hakkâri İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek katıldı.

Program, proje koordinatörü Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Seğlam'ın projeyi tanıtmasıyla başladı. Ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'in öncülüğünde “Hakkâri, Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor” projesinin işbirliği protokolünün imza törenine geçildi. Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, dünya ve Türkiye genelinde projelerle yapılabilecek muazzam çalışmaların var olduğunu belirterek, “Kaliteli projeleri olan bazı insanların bu projelerinin hazırlanma aşamasında büyük eksiklikleri bulunmaktadır. Bu anlamda üniversite olarak deneyimli personellerimiz ile bize düşen bütün görevleri üstlenmeye, öncülük yapmaya ve katkı sağlamaya hazırız. Hakkari'nin sosyolojisine, coğrafyasına, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, iklimine uyumlu ve yapıldığı zaman verim alınabilecek çalışmaların projelendirilmesinin daha yararlı olacağına inanıyoruz. Projenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor; bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İşbirliği protokolü, imzaların atılmasıyla son buldu.