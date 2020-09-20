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Hakkari Golazüryana ilk kazma vuruldu

Hakkari Belediyesi 2020-2023 “Değişim ve Dönüşüm Projesi” ile Hakkari’ye yeni alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Hakkari Belediyesi 2020-2023 “Değişim ve Dönüşüm Projesi” ile Hakkari'ye yeni alanlar kazandırmaya devam ediyor.


Merzan Mahallesinde bulunan tarihi Golazüryan Sosyal Tesis Projesi için ilk kazma vuruldu. Değişim ve dönüşüm' projesi kapsamında halka açılması beklenen Golazüryan Sosyal Tesisi için çalışmalar devam ediyor. Golazüryan'da yapılacak tesisler için ilgili firma tarafından çalışmalar başlatılarak ilk kazma vurulmaya başlandı.

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