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Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanlığına Kaya seçildi

Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanlığına Emrullah Kaya seçildi.


Dernek merkezinde yapılan kongreye tüm dernek üyeleri katıldı. Yapılan seçimde Kongrede divan başkanlığı yapan Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür etti. Er, "Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda Hakkâri ilimizde birlik ve beraberlik içerisinde her mücadelede ortak davranacağımıza dair karar alan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yönetime seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.


Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya ise, yönetimi adına kongreye katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.


Çekilen fotoğrafın ve birlik mesajlarından sonra olağan kongre sona erdi.

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