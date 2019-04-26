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Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinde yılsonu konseri

Hakkari’de 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi 1.

Hakkari'de 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılan Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi 1. geleneksel yıl sonu konseri düzenledi.


Atatürk Kültür Merkezide düzenlenen konsere, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, okul müdürleri, veliler öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Okul müdürü Kazım Gür, yoğun katılım gösterenlere teşekkür etti. Güzel Sanatlar Lisesinin Hakkari'deki önemine değinen Gür, yetenekli öğrencilerin bu organizasyonlarla yeteneklerini sergileyerek özgüvenlerini pekiştirip okulun hem önemini hem de amaçlarına ulaşmasında büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, ildeki sanatsal faaliyetlerini bir standartta ulaştıracağını söyledi. Konserde emeği geçen okul yönetimi öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Müdür Gür, başarıların devamını diledi.


Memnuniyetlerini dile getiren öğrenci velileri ise okul yönetimine bu güzel konserden dolayı teşekkür ettiler.


Konser birinden güzel solo ve koro türküleri ile sona erdi.

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