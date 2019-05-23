Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinden sergi

Hakkari'de iki yıl önce faaliyete giren Hakkari Güzel Sanatlar Lisesindeki 38 resim öğrencisinin karma resim sergisi büyük ilgi gördü. Valilik bahçesindeki serginin açılışına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılışı yapan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'de hayat olduğu gibi güzel şeylerin de olduğunu belirterek, bu güzel sergiden dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, açılışa katılan Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerine teşekkür etti. Müdür Gür, “Bugün Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sezon boyunca yapmış olduğu resimler büyük ilgi gördü. Bu yeteneklerden dolayı öğrencileri kutlar ve başarıların devamını dilerim” dedi.

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür de, 2017-2018 yılında eğitim öğretime açılan Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinin ilk karma resim sergisini bu yıl yaptığını belirtti. Gür, “38 resim öğrencinin bulunduğu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünde 120 karma eser sergilendi. Eserler gün boyunca öğrencilere ve halka açık kalacak. Açılışını Valimiz İdris Akbıyık'ın yaptığı resim sergisine yoğun ilgi oldu” diye konuştu.