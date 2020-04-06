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Hakkari halkı “evde kal” uyarılarına uydu

Hakkari’deki vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Hakkari'deki vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kentin en işlek caddeleri boş kaldı.


Hakkari'de korona virüs nedeniyle kentin en işlek meydanı olan ve en çok yoğunluğun yaşadığı Cumhuriyet ve Bulvar caddeleri boş kaldı. Yağmur ve sisin etkili olması ile birlikte vatandaşlar gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, kentin en işlek caddeleri ise sessizliğe büründü.


Çalışmak için dışarı çıkan vatandaşlar da, en işlek cadde ve sokakların boş kaldığını belirterek, Hakkarili vatandaşların ‘evde kal' çağrılarına uymaya devam etmesini istediler.

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