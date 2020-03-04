Hakkari halkı İdlib şehitleri için tek yürek oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Ellerindeki dev Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğrafları ile yürüyüşe geçenler, çevre yolu üzerinden valiliği doğru hareket ederek, “Hakkari şehitlerinin yanında, Esad şaşırma sabrımızı taşırma, Ya Allah bismillah Allah-u ekber, şehitler kalesi boş kalmaz, Hakkari tek yürek Mehmetçiğin yanında, en büyük asker bizim asker” sloganları attı.

Valilik önüne kadar gelen kalabalığa hitap eden Vali İdris Akbıyık, "Burada Derecik, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleriyle Esendere, Durankaya ve Büyükçiftlik beldesi var. Buradan 286 bin Hakkarililer olarak İdlib'e ve Libya'daki Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz. Bu mübarek günlerde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz sadece İdlib'de şehit vermiyoruz, tarihe baktığımızda Malazgirt, Çanakkale, Fatih İstanbul'u fetih ederken verdik. Yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal'in önderliğinde vermiş olduğumuz mücadelede Sakarya ve Dumlupınar'da şehit verdik, Çanakkale'de 250 bin şehit verdik, Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdik. 15 Temmuz'da 251 şehit verdik. Türkiye insanlık için barış yolu götürmek için Sudan'da, Libya'da, Kore'de şehit verdik. Bugünde Esad zulmüne karşı mücadele eden Suriye halkının yanında, İdlib halkının yanında şehitler veriyoruz. Mehmetçik Suriye'de kahramanlık yapıyor, şehitler veriyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu millet, bu devlet oldukça tek yürek halinde bütün dünyaya tüm zulümlere karşı mücadele veriyor, verecektir. Hakkari tek yürek İdlib'deki Mehmetçiğin yanında, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkari Jirki Aşireti Lideri Mehmet Adıyaman ise her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, İdlib kentine Mehmetçiğin saflarında yer almak için de hazır olduklarını söyledi.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ve olmaya devam ettiğini ifade eden Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de, “Tüm Hakkari 7'den 70'e burada. 20 bin insan burada Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün askerler için okuduğu duaların ardından etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, STK temsilcileri, şehit dernekleri ile binlerce kişi katıldı.