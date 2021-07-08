Hakkari heyetinden Ankara'ya çıkarma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek başkanlığındaki heyet, Ankara'daki ziyaretlerini sürdürüyor.

Hakkari yöresinde sevilen ve sayılan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari merkez, ilçe, belde, köy ve mezra ziyaretlerinin ardından not aldığı yörenin sorun ve sıkıntılarını Ankara'ya taşıdı. Ankara'ya çıkarma yapan Başkan Özbek, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte birçok bakanlığı ziyaret etti. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen AK Parti heyeti, sınır ticareti ve işsizlik konusu başta olmak üzeri il, ilçe, belde, köy ve mezraların tüm sorun ve sıkıntılarını birebir Bakan Soylu'ya ilettiler.

Ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamından ziyaret eden heyet, sınır kapılarının açılmasıyla bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması yönünde istişarelerde bulundular. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i de makamında ziyaret eden heyet, il özel idaresi ve belediyelerin taleplerini görüştüler. TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ı da makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, Ankara'daki ziyaretlerini sürdürüyor.

İl ve ilçeler başta olmak üzere belde, köy ve mezraların tüm sorun ve sıkıntılarını ziyaret ettikleri ilgili bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Başkan Özbek, gittikleri her yerde çok iyi karşılandıklarını belirterek; sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.