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Hakkari heyetinden Bakan Pekcan'a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Ticaret Bakanlığını ziyaret etti.


AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ettiler. Başkan Emrullah Gür, sıcak bir şekilde kendilerini karşılayan Bakan Pekcan'a teşekkür ederek, ilin sorun ve sıkıntılarını ele aldılar. Başkan Gür, “Bizleri çok iyi ağırlaya Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sınır kapılarımız başta olmak üzere ilimizin sorunlarını görüştük” dedi.

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