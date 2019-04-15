Hakkâri il Emniyet Müdürlüğü ‘Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2018 yılının en iyi TDP il uygulamaları kapsamında ‘Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Hizmetleri Yönetmeliği gereğince oluşturulan Toplum Destekli Polislik Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu tarafından "2018 yılının en iyi toplum destekli polislik il uygulamaları" seçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen hizmet binasında düzenlenen, "2018 yılının en iyi toplum destekli polislik il uygulamaları" ödül törenine Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Genel Müdür yardımcıları, Daire başkanları, Kırıkkale, Antalya, Mersin ve Hakkâri Emniyet Müdür yardımcıları, TDP Şube müdürleri ve polis memurları katıldı. Değerlendirmeler sonucunda; Hakkâri Emniyet Müdürlüğünün "Çocuklar üşümesin diye projesi”, ‘Kurul özel ödülüne' layık görüldü. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ödüllerini almak üzere illerden gelen emniyet müdür yardımcılarını, TDP şube müdürlerini ve polis memurlarını tebrik ederek, personelin başarısının ve polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesinin devam etmesi temennisinde bulundu.

11 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleşen ödül törenine Hakkari'den İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hayri Şahin, Bürolar Amiri Komiser Yardımcısı Halil İbrahim Avşar, TDP Şube Müdürlüğü personeli M. Gazi Erol katılım sağladı.