Hakkari il genelinde kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 15-21 Nisan 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 570 paket sigara, 375 adet kol saati, 26 adet gözlük ve 9 parça madeni sikke ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.