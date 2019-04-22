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Hakkari il genelinde kaçakçılık operasyonu

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda 570 paket sigara, 375 adet kol saati, 26 adet gözlük ve 9 parça madeni sikke ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 15-21 Nisan 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 570 paket sigara, 375 adet kol saati, 26 adet gözlük ve 9 parça madeni sikke ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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