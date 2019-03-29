Hakkari İl Özel İdaresi seçime hazır

Son yılların en büyük kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, kısa sürede yüzlerce köy ve mezra yolunu ulaşıma açarak yöre halkından tam not alan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için de tüm hazırlıklarını tamamladı.

Pazar günü yapılacak olan 31 Mart seçimleri için olası kar yağışı ve durumlar için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde 76 iş makinesi ve 107 personelle hazır kıta halinde beklediği belirtildi.