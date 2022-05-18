Hakkari İl Özel İdaresinden işçi alımı kurası

İl Özel İdaresi bahçesinde yapılan kura çekiminde Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı ve Sümbülsan Şirket Müdürü Aziz Akın ve kurum yetkilileri hazır bulundu. Başvuru yapanlar arasında noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 56 asil ve 28 yedek kişiden istenilen şartları yerine getiren 14 kişinin önümüzdeki günlerde işe başlayacağı belirtildi.

Şartları taşımayan adayların yerine ise yedek listedeki kişilerin istihdam edileceği bildirildi.