Hakkari ilk kez silindirle sıkıştırılmış beton uygulandı

Hakkari'de ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton Pehlivan Mahallesi Devlet Hastanesi Kavşağı ile Katramas arasındaki yola uygulandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Pehlivan Mahallesinde yapılan silindirle sıkıştırılmış beton çalışmaları ile Merzan Mahallesinde yapılan Bitümlü Sıcak Karışım-BSK yol asfaltlama çalışmalarını denetlediler.

Belediye yetkilileri, ”Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Hakkari Devlet Hastanesi kavşağı Katremas arasındaki yola test amaçlı 15 santim kalınlıkta C-30 beton döküldüğünü” belittiler.