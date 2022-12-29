Hakkari itfaiyesi 8 bin 199 olaya müdahale etti

İtfaiye Müdürlüğü 2022 yılı içerisinde 50 mesken yangını, 17 iş yeri yangını, 41 araç yangın kazası, otomatik merdiven ile 169 insan ve hayvan kurtarmanın yanı sıra mahalle ile kurum ve kuruluşlara su taşıma, şehir merkezi sulama, bayrak ve pankart asma, çatı hasarlarına müdahale olmak üzere toplamında 8 bin 199 vakaya müdahale bulunarak, çok sayıda can ve mal kaybının önüne geçti. Yaşanan sel, su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlere karşı ekipleri 24 saat hazır bekleten Hakkari Belediyesi, yıl içerisinde muhtemel vakalara anında müdahalede bulunarak oluşabilecek büyük zararları asgariye indirdi. Yine oluşabilecek yangınların müdahale süresinin uluslararası standartlara çekilmesi amacıyla gerekli çalışmalarını hızlandıran Hakkari itfaiyesi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.