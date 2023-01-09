Hakkari itfaiyesi içme suyu hatlarındaki buz kütlelerini temizledi

Hakkari'de yaşanan soğuk hava nedeniyle donan su hatlarına belediye itfaiye ekibi anında müdahale etti.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir taraftan evlere su taşırken, diğer taraftan ise donan su hatları ile mücadele ediyor. Çetin kış şartları ile mücadele eden belediye ekipleri, dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Mahallede gelen bir ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekibi yaklaşık bir haftadır içme suyu hatların donan bazı mahalle sakinlerinin imdadına yetişti. İş makinesi yardımı ile donan hatlara müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumların içindeki buzu çözmeyi başararak aileleri tekrar suya kavuşturdular. Bir taraftan itfaiye ekiplileri diğer taraftan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri meydana gelen su arızalarını gidererek vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Yaşanan soğuk hava nedeniyle donan içme suyu şebekelerine de müdahale eden belediye ekipleri, büyük bir özveriyle 7/24 çalışmalarına devam ediyor.