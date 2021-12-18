Hakkari kamyonlarla kar taşınıyor

Dün gün etkili olan kar yağışı halen belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gece geç saatlere kadar mahalle yollarını kardan arındıran belediye ekipleri, çarşı merkezinde biriken kar dağlarını ise kamyonlarla şehir dışına çıkartma çalışması başlattı. 6 iş makinesinin katıldığı karla mücadele çalışmalarında cadde ve sokaklarda toplatılan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Çalışmalar devam ederken, esnaf da küreklerle belediye ekiplerine destek verdi. Belediye ekiplerine çay ikramında da bulunan esnaf, çalışmalardan memnun olduklarını belirtiler.

Yurtdışından Hakkari'ye turist olarak gelen bir kişi ise ilk defa çok sayıda iş makinesinin karla mücadelede çalıştığına şahit olduğunu belirterek, ilgili kurumlara teşekkür etti.