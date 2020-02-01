Hakkari kar küreme timi iş başında

Hakkari'de 2 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte, belediye tarafından oluşturulan kar küreme timi iş başında.

Hakkari'de yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri 14 iş makinesi ve 30 personel gece başlattığı karla mücadele çalışması gündüz saatlerinde de devam ediyor. İş makinelerinin giremediği kaldırımlar için oluşturulan kürekli kar küreme timi ekipleri, ilk olarak belediye önünde daha sonrada çarşı merkezinin değişik noktalarındaki kaldırımları kardan temizlediler. Oluşturulan ekipler farklı caddelerde karla mücadele ve buz kırma çalışması yaptı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet, Bulvar ve İstiklal caddelerinde ekipler, küreklerle buz kırdı. Hummalı çalışma dikkat çekerken, ekiplere teşekkür eden esnaflar, "Kar küreme timi iş başında" şeklinde yorum yaptı.

Belediye karla mücadele ekiplerinin kentin 15 değişik mahallesindeki çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor.